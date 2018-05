Comme pressenti, Sam Allardyce a été remercié par Everton. Un an seulement après son arrivée à la tête des Toffees, le tacticien anglais connaît donc un nouvel échec dans sa carrière d’entraîneur.

Cette saison, Everton a réalisé un exercice en demi-teinte avec une huitième place à la clé. Les dirigeants peuvent désormais se pencher sur la piste de son successeur. Le nom du tacticien Marco Silva est notamment régulièrement cité.

| Sam Allardyce has left his role as manager.

More : https://t.co/0kJowzOX0r pic.twitter.com/ErJpWEEN7T

— Everton (@Everton) 16 mai 2018