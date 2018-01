L’aventure de Theo Walcott avec Arsenal pourrait toucher à sa fin après douze ans d’idylle. Âgé de 28 ans, l’attaquant est fortement désiré par Southampton et Everton est hiver. D’ailleurs, les Toffees auraient décidé de passer à l’attaque pour l’international anglais (47 capes, 8 buts). D’après The Telegraph, l’offre avoisinerait les 22 millions d’euros et le salaire du joueur pourrait atteindre 130 000 euros par semaine.

Ce choix serait dû à la volonté de Sam Allardyce de dynamiser son attaque. La vitesse de pointe de Theo Walcott étant un atout majeur pour l’entraîneur d’Everton. Ce dernier déclare même qu’il croit encore en les chances de l’ailier de faire partie de la sélection anglaise pour la Coupe du monde 2018. De son côté, Arsène Wenger ne serait pas forcément partant pour se séparer de son joueur pour cette fin de saison.