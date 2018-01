Theo Walcott vient de s’engager en faveur d’Everton. Il était la priorité de Sam Allardyce cet hiver. L’Anglais s’est engagé pour 3 ans et demi en faveur des Toffees, pour un montant avoisinant les 22 millions d’euros. Après 12 ans chez les Gunners, le joueur de 28 ans a décidé d’aller voir ailleurs. « C’était comme s’il était temps pour moi de partir [d’Arsenal]. C’était triste mais c’est excitant en même temps et je veux relancer ma carrière et exploser », a-t-il déclaré après sa signature, avant d’expliquer son choix.

« Je suis très ambitieux et je suis venu ici parce que je veux que le club passe au niveau supérieur », a déclaré Walcott. Avant d’ajouter, « avec les joueurs qui sont venus, j’ai l’impression qu’un palier supérieur peut être atteint. Je suis très excité de commencer un nouveau chapitre et j’ai senti que c’était le bon endroit pour moi. Le manager est très ambitieux et j’ai l’impression que le club va dans la bonne direction. Everton est un club avec une grande histoire. Les fans sont toujours passionnés, ils sont très difficiles à jouer ici. Le club a déjà remporté des trophées, mais je veux qu’ils gagnent des trophées dans le présent. Le Président a très faim et c’est juste ce dont j’ai besoin. J’ai eu quelques conversations avec lui et tout de suite j’ai ressenti cette faim et ce désir de m’avoir. J’avais besoin de ça et je le voulais. »