Après avoir connu une première et courte entrée en jeu contre Brighton (victoire 3-1), Yerry Mina a vécu sa première titularisation avec Everton contre Chelsea (0-0). Un match durant lequel il a été brillant en défense centrale. Aligné aux côtés de Michael Keane, le Colombien a eu un rôle décisif dans le résultat de son équipe. En plus d’une forte activité, il a réussi 90,6% de ses passes. Il a également reçu le trophée d’homme du match. Après la rencontre, il a donné son ressenti au site du club anglais.

« Je me sens bien ici et je travaille simplement du mieux que je peux, faisant de mon mieux pour le club. C’est fantastique de voir que si nous travaillons tous ensemble, nous pouvons aller de l’avant. Cela m’a motivé de savoir que nous jouions à Chelsea et que c’était un si gros match. Et il était très important pour moi de jouer 90 minutes. Mais la chose la plus importante pour moi en tant que défenseur était de conserver nos buts inviolés. Je remercie Jordan Pickford et mes coéquipiers de nous aider à gérer cela. »