Cet après-midi, la Cadena SER a lancé un véritable pavé dans la mare en annonçant que la FIFA avait envoyé un courrier à la fédération espagnol pour la menacer d’une éventuelle exclusion du prochain Mondial en raison d’ingérence gouvernementale. Une information face à laquelle le président intérimaire de la RFEF Juan Luis Larrea a réagi.

« Personne ne va exclure l’Espagne du Mondial. C’est quelque chose d’impossible dont on n’a même pas parlé. Ça ne va pas arriver. La sélection a gagné sa place sur le terrain et la FIFA est d’accord avec ça », a-t-il déclaré dans des propos relayés par AS.