Après les premiers échanges de ce week-end, le président lyonnais en a remis une couche en ce jour de Noël. « Ce qu’il y a de plus gênant dans l’attaque de Jaques-Henri Eyraud contre l’OL, c’est qu’on laisse sous-entendre que les arbitres avantageraient sciemment une équipe au détriment d’autres. Cela relève évidemment de l’éthique car c’est faux et c’est un procès d’intention contre les arbitres. »

Seulement, le boss de l’OL va devoir se trouver un autre ami pour jouer aujourd’hui. Jacques-Henri Eyraud est fatigué des attaques répétées de Jean-Michel Aulas et l’a bien fait savoir sur Twitter (comme toujours entre les deux hommes). Après la énième attaque du président lyonnais, l’homologue marseillais a appelé à une trêve de Noël. « Il y a un temps pour tout. Et aujourd’hui, c’est Noël. Noël, c’est la trêve. Et son message...c’est ça ! Joyeux Noël à tous », le tout accompagné de la chanson "Peace, Unity, Love and Having Fun" du groupe Afrika Bambaataa. C’est mignon mais pas sur que cela suffise à calmer Aulas.