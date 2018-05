Avant la finale de la Ligue Europa entre l’OM et l’Atlético Madrid au Groupama Stadium de Lyon, les Marseillais font une tournée médiatique. Ce matin c’était au tour de Jacques-Henri Eyraud. Le président phocéen s’est exprimé sur le PSG.

« Je ne sais pas si c’est à moi d’émettre des jugements. Le PSG c’est une machine, c’est un beau projet. Ils ont échoué en 8e cette année. Nous on avance. C’est David contre Golitah, l’OM et le PSG. Ils méritent d’aller plus loin et nous de faire notre chemin », a indiqué Eyraud sur RMC.