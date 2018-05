Le clash Eyraud-Aulas a fait couler beaucoup d’encre. Une bien mauvaise publicité pour le football français. Lors d’une interview accordée à France Football, le président de l’OM a été invité à répondre à des questions de certains de ses homologues. A cette occasion, Jean-François Fortin, le président du Stade Malherbe de Caen a invité Eyraud à revenir sur le clash l’opposant au président de l’OL. « N’aurait-il pas été préférable de penser à la finale de Ligue Europa plutôt que de polémiquer avec Jean-Michel Aulas ? », a demandé l’homme fort du SMC.

Voici la réponse de Jacques-Henri Eyraud à ce sujet. « Je ne pense pas que je me sois dissipé. La commission de discipline de la LFP a donné ses décisions trente-sept jours après les faits ! Si elle avait été plus rapide, nous n’aurions pas parlé de ce sujet à quelques jours de la finale. Je suis un dirigeant qui ne va quasi jamais en zone mixte après un match. J’interviens le moins possible dans les médias, mais je vis très intensément la nécessecité de défendre mon club quand la cause est juste. Quitte à hausser le ton. C’est une façon de montrer à l’ensemble de mes collaborateurs qu’ils peuvent compter sur moi pour les défendre ». Une énième mise au point sur cet épisode houleux !