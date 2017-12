Jacques-Henri Eyraud le savait pertinemment lorsqu’il avait pris les rênes de l’Olympique de Marseille en octobre 2016 : ce sera tout sauf une partie de plaisir. Le président du club phocéen doit subir les multiples critiques faites envers la ville méditerranéenne et son club de football. Car l’OM se trouve très souvent sous le feu des projecteurs, et surtout ses supporters qui sont régulièrement réprimandés. Dans une interview accordée au journal L’Équipe, le dirigeant trouve injuste la façon dont l’OM et la ville de Marseille est aperçue.

« Je suis assez frappé de la stigmatisation dont souffre cette ville. Marseille dérange, représente un certain nombre de symboles qui attirent parfois un traitement injustifié et intolérable. Il y a beaucoup de paranoïa dans le football, mais je ne suis pas parano. Un jour, dans mon bureau, je vois en boucle sur une chaîne info bien connue, texto : "A Marseille, les rats empêchent les voitures de démarrer". J’ai appelé la personne la plus élevée dans la hiérarchie de cette chaîne pour lui dire que c’était une honte ».