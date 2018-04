Après avoir vu Manchester United valider son billet pour la finale de la FA Cup face à Tottenham (2-1), Chelsea et Southampton se disputait le dernier sésame en jeu. Pour les Saints, c’était l’occasion de s’offrir une petite parenthèse enchantée, eux qui luttent pour le maintien en Premier League. Pour Chelsea, l’objectif était bien entendu de sauver une saison décevante. Loin d’être paralysées par l’enjeu du match, les deux formations démarraient la rencontre sur un rythme effréné. A la 7e minute de jeu, Willian passait tout près d’ouvrir le score, mais son tir enroulé venait fracasser la barre. On prend les mêmes et on recommence. Willian s’essayait dans son exercice préféré du coup franc, mais sa tentative passait quelques centimètres au-dessus de la barre.

Southampton résistait face à la vitesse des attaquants des Blues. Mais ces derniers allaient craquer au retour des vestiaires. Bien servi par Hazard, Giroud s’amusait dans la surface adverse en éliminant trois défenseurs et concluait cette magnifique action du pied droit (1-0, 46e). Un but digne d’un certain Lionel Messi. Dans la foulée, Eden Hazard passait tout proche du break après un raid solitaire, mais sa tentative passait à côté du poteau gauche (48e). Peu avant l’entame du dernier quart-d’heure, les Saints passaient tout proche de l’égalisation grâce à une bévue de Caballero, mais plus de peur que de mal pour le portier des Blues (72e). Les hommes d’Antonio Conte mettaient fin aux suspens grâce à Alvaro Morata, buteur sur une tête piquée alors qu’il venait tout juste de faire son entrée en jeu (2-0, 81e). La fin du match était assez animée. Austin trouvait notamment le poteau, mais le score en restait là. Mission accomplie pour les Blues. Cette fois-ci, Chelsea tentera de remporter la FA Cup après avoir échoué la saison passée face à Arsenal (2-1).

