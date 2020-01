L’Etihad Stadium était le théâtre ce dimanche après-midi d’un 16e de finale de la FA Cup entre Manchester City, dauphin de Liverpool en Premier League, et Fulham, actuel 3e de Championship. Malgré un onze de départ remanié par Pep Guardiola (De Bruyne, Agüero ou encore Sterling étaient remplaçants), les tenants du titre avaient tout de même fière allure et se présentaient avec Bernardo Silva, David Silva et Riyad Mahrez notamment. Il ne fallait pas longtemps aux doubles champions d’Angleterre en titre pour se mettre dans la bonne direction. İlkay Gündoğan transformait un penalty obtenu par Gabriel Jesus, provoquant par la même occasion l’exclusion du capitaine et défenseur central des Cottagers, Tim Ream (1-0, 8e).

Dix minutes plus tard, Bernardo Silva faisait le break d’une frappe du gauche chirurgicale après un joli numéro de soliste à l’entrée de la surface de réparation des hommes de Scott Parker (2-0, 19e). Dans le second acte, Gabriel Jesus parachevait le succès des Citizens en marquant de la tête à deux reprises en l’espace de trois minutes (72e, 75e). Manchester City se qualifie donc pour les 8es de finale de la FA Cup après ce net succès (4-0). Fulham, qui espère retrouver l’élite après sa relégation lors de l’exercice précédent, va pouvoir se concentrer pleinement sur sa fin de saison en Championship.