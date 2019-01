C’était soir de choc à l’Emirates Stadium où Arsenal recevait Manchester United pour le 4e tour de FA Cup. Véritable classique du football anglais et de la compétition, cette rencontre s’annonçait très intéressante. Les deux coaches ne faisaient pas vraiment tourner, conscients qu’un titre est accessible alors que la course à la Premier League se jouera probablement sans eux. Arsenal se présentait en 4-3-3 avec Ramsey associé à Torreira et Xhaka. Devant, Lacazette et Aubameyang démarraient avec Iwobi devant. De son côté, Ole Gunnar Solskjaer optait pour un 4-2-3-1 avec Pogba en soutien de Lukaku alors que Lingard et Alexis prenaient les ailes.

Dès le départ ça sentait mauvais pour les Gunners entre une première intervention de Cech (11e) puis la sortie sur blessure de Sokratis (21e). Les Red Devils profitaient de la désorganisation adverse pour ouvrir le score grâce à Alexis Sanchez, après un très bon travail de Lukaku (0-1, 31e). Sans attendre, Lingard, à la conclusion d’un contre parfaitement emmené, doublait la mise (0-2, 33e) sur une nouvelle passe décisive de Lukaku. Juste avant la pause, Aubameyang redonnait un peu d’espoir aux Gunners (1-2, 43e) mais ça ne durait pas. En seconde période, Romero maintenait les siens à flot (46e) alors que Koscielny sortait lui aussi sur blessure (64e). À force de pousser, Arsenal se faisait une nouvelle fois punir en contre. Cech ne pouvait que repousser une frappe de Pogba dans les pieds de Martial, qui marquait dans le but vide (1-3, 82e). Arsenal sort, éliminé par Manchester United, qui aligne sa 8e victoire de suite toutes compétitions confondues.