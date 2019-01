Ce week-end, les seizièmes de finale de FA Cup se disputent et Millwall accueillait Everton au The Den de Londres. Face à la formation de Premier League, l’équipe de Championship a créé l’exploit ! Menés 2-1, les Lions ont réussi à marquer deux buts en fin de match pour s’imposer (3-2) et valider leur billet pour les huitièmes de finale.

Richarlison montrait pourtant la voie aux Toffees en ouvrant le score à la 43e minute (0-1), mais Gregory égalisait peu de temps avant la pause (45e+2, 1-1). En deuxième période, Tosun marquait le second but d’Everon d’une frappe croisée (72e, 1-2). Finalement, Millwall revenait encore au score grâce à un but de Cooper... de la main (75e, 2-2). Et dans le temps additionnel, Wallace qualifiait son équipe à bout portant (90e+4, 3-2) !