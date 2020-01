L’Angleterre vit au rythme du 3e tour de la FA Cup ce week-end. Après notamment la victoire de Burnley en début d’après-midi contre Peterborough (4-2) et le match nul de Newcastle à Rochdale (1-1), d’autres clubs de l’élite faisaient leurs débuts, à partir de 16h01. La lanterne rouge de Premier League, Norwich, s’est imposée sur le terrain de Preston (4-2). Les Canaries ont pu compter sur leur jeune attaquant, Adam Idah, âgé de 18 ans, et auteur d’un triplé. L’Irlandais avait été lancé mercredi pour la première fois avec l’équipe professionnelle lors de la réception de Crystal Palace (1-1) en championnat. Victoire également de Southampton (2-0) à domicile devant Huddersfield grâce à des réalisations des jeunes William Smallbone et Jake Vokins, tous deux âgés de 19 ans.

Parmi les désillusions, le match nul de Watford (3-3) sur son terrain contre Tranmere, pensionnaire de League One. Un score qui obligera les deux équipes à rejouer pour se départager. Le résultat est d’autant plus frustrant pour les Hornets puisqu’ils menaient 3-0 jusqu’à la 65e minute. Autre fait marquant, l’élimination de Brighton après sa défaite (1-0) à domicile contre Sheffield Wednesday. A noter également la défaite d’Aston Villa à Fulham (2-1). Menés 1-0, les Villans étaient parvenus à égaliser grâce à Anwar El-Ghazi (63e) avant d’encaisser un second but une dizaine de minutes plus tard. A 18h31, d’autres clubs de Premier League rentrent dans la compétition. Manchester City reçoit notamment Port Vale (League Two) alors que l’autre club mancunien, Manchester United, se déplace sur la pelouse de Wolverhampton.

Les résultats des matchs de 16h01 :

Brenford 1-0 Stoke City : Marcondes (43e)

Brighton 0-1 Sheffield Wednesday : Reach (65e)

Cardiff 2-2 Carlisle : Paterson (50e), Whyte (55e) ; Bridge (12e), McKirdy (45r+2)

Fulham 2-1 Aston Villa : Knockaert (54e), Arter (74e) ; El-Ghazi (63e)

Oxford Utd 4-1 Hartlepool : Hall (52e), Baptiste (66e), Fosu (84e), Taylor (87e) ; Kitching (9e)

Preston 2-4 Norwich : Bodin (48e), Harrop (84e) ; Idah (2e), (38e), (61e s.p), Hernandez (28e)

Reading 2-2 Blackpool : Baldock (57e), Loader (66e) ; Delfouneso (28e), Gnanduillet (60e)

Southampton 2-0 Huddersfield : Smallbone (47e), Vokins (87e)

Watford 3-3 Tranmere : Dele-Bashiru (12e), Chalobah (14e), Pereyra (34e) ; Jennings (65e), Monthe (78e), Mullin (87e s.p)