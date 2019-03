Journée de FA Cup en Angleterre. Si quelques affiches de Premier League prenaient place, des rencontres de coupes avaient également lieu, à l’image d’une rencontre entre Swansea (Championship) et Manchester City. Le club de Premier League voulait l’emporter pour rester en vie dans une compétition supplémentaire.

Et rapidement, Swansea ouvrait le score par l’intermédiaire de Grimes sur penalty (20e, 1-0). Dans la foulée, Celina doublait la mise (29e, 2-0). Un tremblement de terre puisque Manchester City, avec une équipe presque type, était mené à la pause. Bernardo Silva répondait après l’heure de jeu et réduisait le score (2-1, 69e). Ensuite, Sterling s’écroulait dans la surface et obtenait un penalty imaginaire, qu’Agüero transformait (2-2, 79e). Et dans les dernières secondes, Agüero (en position de hors-jeu) trompait le portier adverse après un centre de Bernardo Silva (2-3, 89e). Manchester City rejoint ainsi les demi-finales (2-3).