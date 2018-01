Les seizièmes de finale de Coupe d’Angleterre (FA Cup) se déroulent ce week-end, outre-Manche. Cet après-midi, Tottenham se déplaçait au Pays de Galles pour y affronter Newport County A.F.C., club de quatrième division qui restait sur un exploit face à Leeds (D2) au tour précédent.

Et les Spurs se sont d’abord fait surprendre par les Exiles dans leur antre de Rodney Parade, sur un but de l’Irlandais Padraig Amond. Derrière, Joe Day assurait dans les cages du 9e de League Two, quatrième échelon du football britannique, jusqu’à ce que l’inévitable Harry Kane ne vienne égaliser à 8 minutes du terme, opportuniste au deuxième poteau sur une déviation de Son sur corner (1-1). Il y aura donc un replay, à Wembley.

Les premiers qualifiés pour les huitièmes :

Brighton (D1)

Leicester (D1)

Manchester United (D1)

Southampton (D1)

Hull City (D2)

Sheffield Wednesday (D2)

Sheffield United (D2)

Wigan (D3)

Coventry (D4)

Les derniers matches à jouer :

Liverpool (D1) - West Bromwich (D1) (20h45, ce soir, beIN 2)

Chelsea (D1) - Newcastle (D1) (14h30, demain, beIN 2)

Cardiff (D2) - Manchester City (D1) (17h, demain, beIN 4)

Les replays des 16es :

Birmingham (D2) - Huddersfield (D1)

Swansea (D1) - Notts County (D4)

Rochdale (D3) - Millwall (D2)

Tottenham (D1) - Newport (D4)

(dates et horaires à définir)