Pas de repos pour les braves en Angleterre, où l’on disputait ce soir le début du troisième tour de la FA Cup. Deux matches étaient au programme, avec un alléchant derby de la Mersey, à Anfield, où Liverpool recevait Everton. Dans une rencontre très accrochée, dans laquelle l’enjeu a forcément pris le pas sur le jeu, ce sont les Reds qui on ouvert la marque par James Milner, plein de sang froid pour transformer un penalty très généreux obtenu par Adam Lallana (1-0, 35e). Mais en seconde période, en contre-attaque, les Toffees sont parvenus à égaliser par l’intermédiaire de Gylfi Sigurdsson (1-1, 67e). Alors que l’on se dirigeait vers un match nul et un très probable replay, la nouvelle recrue des Reds, Virgil van Dijk, venait placer sa tête sur un corner et offrir la qualification à sa nouvelle équipe (2-1, 84e).

Dans l’autre rencontre de la soirée, Manchester United affrontait une équipe de Derby County, deuxième de Championship et qui joue cette saison la montée en Premier League. Sans Anthony Martial, laissé sur le banc, mais avec Paul Pogba, les Red Devils ont eu bien du mal à forcer le verrou des Béliers. Si là aussi, on semblait se diriger vers un replay, c’était sans compter sur l’homme en forme de Manchester, Jesse Lingard. Trouvé à l’entrée de la surface adverse par Romelu Lukaku, l’attaquant anglais envoyait une frappe limpide qui allait nettoyer la lucarne (1-0, 84e). Le dixième but de Lingard sur ses dix derniers matches. En toute fin de match, alors que Derby poussait pour égaliser, les Red Devils achevait la bête blessée d’un contre assassin, avec à la passe Anthony Martial et à la conclusion Romelu Lukaku, bien remis du choc subi face à Everton (2-0, 90e).