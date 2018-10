À l’heure où le dossier de la prolongation de Mauro Icardi (25 ans) est encore loin d’être bouclé, les dirigeants de l’Inter Milan ne vont sans doute pas apprécié la dernière sortie médiatique de l’ancien coach du Real Madrid, l’Italien Fabio Capello.

« Je suis fan d’Icardi. Si j’étais le Real Madrid, je le recruterais immédiatement. C’est un spécialiste dans la zone de vérité, comme l’a été Cristiano Ronaldo ces derniers temps. C’est un joueur qui voit et qui sent le but. Si vous lui mettez trois ballons dans la surface, il arrive à frapper les trois », a-t-il déclaré dans des propos relayés par AS.