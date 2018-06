Outre le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille, qui s’en sont très bien sortis, d’autres clubs européens attendaient avec impatience les sanctions - ou non - de l’UEFA concernant le fair-play financier.

Ainsi, FC Krasnodar, FC Lokomotiv Moscow, AS Monaco FC, AS Roma et le FC Zenit St Petersburg sont en accord avec les règles du fair-play financier et ne sont donc plus surveillé par l’instance européenne.