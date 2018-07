« Au vu de la récente décision prise par l’enquêteur principal de l’Instance de contrôle financier des clubs (ICFC) de clore l’enquête relative au Paris Saint-Germain – qui avait été ouverte le 1er septembre 2017 –, le président de l’ICFC a décidé de soumettre cette décision à la chambre de jugement de l’ICFC pour réexamen. Cette annonce ne préjuge en aucune manière du résultat du réexamen qui sera réalisé par la chambre de jugement de l’ICFC ». L’instance de contrôle financier des clubs de l’UEFA a publié un communiqué officiel pour expliquer que le cas du Paris SG allait être réexaminé.

Le club de la capitale n’a pas manqué de réagir, là aussi, via un communiqué officiel. « Le Club a été informé du souhait de la chambre de jugement du CFCB d’examiner la décision de clôture de l’enquête prise par sa chambre d’investigation le 13 juin dernier. Le Club précise qu’il vient de réaliser un nombre important de transferts ces derniers jours pour se conformer à la décision du CFBC et qu’il continuera, comme il le fait depuis le 1er septembre 2017, à fournir toutes les informations demandées par le CFCB et l’UEFA », peut-on lire. C’est dit !