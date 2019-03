Visé par une enquête de l’UEFA sur le respect des règles du fair-play financier, Manchester City a-t-il du souci à se faire ? Alors que les Citizens doivent convaincre l’instance dirigeante de leur bonne foi, la Premier League vient d’annoncer dans un communiqué relayé par la BBC qu’elle se penchait elle aussi sur le cas mancunien.

« La Premier League a contacté Manchester City afin de demander des informations au sujet des allégations récentes et discute actuellement avec le club. La Ligue a des règles financières précises et des règles fortes concernant le recrutement de jeunes et la TPO. Nous enquêtons actuellement sur ces aspects et nous donnerons à Manchester City la possibilité de s’expliquer ».