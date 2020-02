Pour cette deuxième FAQ sur You Tube, FM s’est bien évidemment penché sur le très attendu Borussia Dortmund-PSG en Ligue des Champions.

Le cas Edinson Cavani, les dangers Jadon Sancho et Erling Braut Håland, l’animation tactique du BvB, la présence ou non de Marquinhos dans le onze, la malédiction des Parisiens en 1/8e de finale de la Ligue des Champions, nombreux sont les sujets autour du match qui ont été abordés. Découvrez les réponses de nos journalistes Aurélien Léger-Moëc et Frédéric Yang.