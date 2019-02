Passé par le centre de formation du FC Barcelone de 2011 à 2015, l’attaquant international espoir japonais Takefusa Kubo (17 ans) avait été contraint de retourner au Japon il y a près de quatre ans, faisant partie de ces jeunes dont l’arrivée en Catalogne avait été jugée irrégulière par la plus haute instance du football mondial. Depuis son départ de La Masia, l’objectif du Messi japonais était de poursuivre sa progression, dans l’espoir, un jour, de retrouver le club catalan. Selon Mundo Deportivo, ce jour devrait arriver cet été. « Take » Kubo fêtera ses 18 ans le 4 juin prochain et sera, à ce moment-là, libre de s’engager dans n’importe quel club, en dehors de l’Asie. Et l’adolescent ne semble pas prêt à dévier du chemin qui pourrait le mener jusqu’à son rêve : devenir le premier Japonais à revêtir le maillot blaugrana au Camp Nou.

Selon les informations du quotidien à tendance blaugrana, le joueur a choisi un retour au bercail. Il faut dire que le Barça ne l’a jamais lâché et a suivi ses performances de près, au pays du Soleil-Levant. Le journal révèle qu’il existe dorénavant un accord de principe entre le Barça, le Tokyo FC et la famille du jeune footballeur. Un engagement scellé dans la Ciutat Esportiva Joan Gamper plus tôt cette saison, en compagnie de l’agent japonais du joueur. L’accord entre les parties prévoit la venue du joueur dès cet été. Ce dernier rejoindra dans un premier temps le Barça B, avec qui il pourra parfaire sa formation. Alors que le joueur était également courtisé par le Real Madrid et le Paris Saint-Germain après être rentré au pays, le club blaugrana a assuré ses arrières dans ce dossier. Le club japonais devra indemniser le Barça si le jeune Take rejoint une autre écurie.