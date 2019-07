Depuis vendredi, c’est officiel : Antoine Griezmann (28 ans) est un joueur du FC Barcelone. Les Blaugrana ont levé la clause libératoire de 120 millions d’euros à l’Atlético de Madrid. Le Français s’est engagé jusqu’en juin 2024 avec le club catalan et pour BarçaTV il est revenu sur son choix de rallier les champions d’Espagne.

« J’ai parlé à Samuel Umtiti et à Ousmane Dembélé, avec qui je suis ami, et je veux m’amuser avec eux. Je voulais venir ici et ma famille m’a suivie. Il faut parfois prendre des décisions, a expliqué le Français. C’est une joie de jouer aux côtés de Messi. J’ai hâte de savoir comment cela se passe au quotidien. C’est un super club et je veux travailler avec mes coéquipiers et pour l’entraîneur. Je m’amuse en dehors et sur le terrain, j’espère pouvoir apporter beaucoup de joie aux supporters. »

Barcelona

Mirad quien acaba de llegar

Bienvenido @AntoGriezmann pic.twitter.com/v6EHHmAJCH — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 13 juillet 2019

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10