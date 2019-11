Cette semaine de Ligue des Champions nous réserve une nouvelle affiche XXL. Le FC Barcelone accueille le Borussia Dortmund dans son antre du Camp Nou, après ce match 0-0 à l’aller en terres germaniques. Un duel décisif pour la première place du groupe F, puisque les Catalans, premiers, n’ont qu’un point d’avance sur les Allemands, deuxièmes.

Une victoire scellerait d’ailleurs le passage des Blaugranas en huitièmes de finale, alors qu’un nul pourrait qualifier les deux formations en fonction du résultat du duel entre le Slavia Prague et l’Inter. Pour ce match, Ernesto Valverde décide de se priver de Griezmann et doit faire du bricolage en défense suite aux absences de Piqué, Alba et Semedo. Lucien Favre, en péril à Dortmund, est lui privé de l’ancien Barcelonais Paco Alcacer et décide de laisser Thorgan Hazard et Jadon Sancho sur le banc.

Les compositions

FC Barcelone : Ter Stegen - Sergi Roberto, Umtiti, Lenglet, Junior Firpo - Busquets, De Jong, Rakitic - Messi, Luis Suarez, Dembélé

Borussia Dortmund : Bürki - Piszczek, Akanji, Hummels, Schulz - Witsel, Weigl - Hakimi, Reus, Guerreiro - Brandt