Depuis son arrivée au FC Barcelone, Clément Lenglet découvre l’univers d’un des plus grands clubs au monde. Titularisé à six reprises pour sept apparitions en Liga depuis le début de saison, le défenseur central français lorgne toujours l’équipe de France. Un objectif que l’ancien joueur du Séville FC espère atteindre sous le maillot du Barça.

« Je dois encore beaucoup apprendre. Je ne suis pas dans la liste, car il me manque des choses. Mais je joue au Barça avec les meilleurs du monde et cela me permet d’évoluer. Je ne suis pas impatient, si la convocation vient, alors je serais content. En attendant, je vais continuer à travailler et attendre mon heure en vivant au jour le jour », a commenté Lenglet dans une interview accordée à Goal.