Le Barça et le PSV Eindhoven inaugurent cette phase de poules de Ligue des Champions ce soir au Nou Camp. Dans ce groupe B, les Catalans font figure de favoris face aux Hollandais, mais aussi l’Inter et Tottenham, qui s’affrontent en parallèle.

Il n’y a pas vraiment de surprises dans les compositions. Valverde aligne un 4-3-3 avec Dembélé, Messi et Suarez devant et un trio Coutinho-Rakitic-Busquets au milieu. Lenglet démarre sur le banc, tout comme Arturo Vidal ou encore Arthur. En face, le PSV se présente dans le même système de jeu et une attaque composée de Bergwijn, de Jong et Lozano.

Les compositions :

Barça : Ter Stegen - Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Jordi Alba - Rakitic, Busquets, Coutinho - Messi, Suarez, Dembélé

PSV : Zoet - Dumfries, Schwaab, Viergever, Angelino - Rosario, Hendrix, Gaston Pereiro - Bergwijn, de Jong - Lozano