Le Camp Nou est cet après-midi le théâtre du Clasico entre le FC Barcelone et le Real Madrid. Ce 177e affrontement en Liga entre Catalans (70 victoires) et Madrilènes (72 victoires) met aux prises deux formations aux trajectoires différentes. Le Barça occupe le 2e rang du classement, un point derrière l’Atlético de Madrid, qui compte un match de plus. Les Merengues sont eux en difficulté et pointent au 9e rang, restant toutefois à distance raisonnable de la tête. Pour ce match à la saveur particulière, le premier depuis 11 ans sans Cristiano Ronaldo, parti à la Juventus, ni Lionel Messi, blessé au bras et forfait, Ernesto Valverde aligne un 4-3-3. ter Stegen occupe le poste de gardien, alors que la défense est composée de Sergi Roberto, Piqué, Lenglet et Alba.

Au milieu, Arthur accompagne Busquets et Rakitic, alors que devant Rafinha est préféré à Dembélé pour accompagner Luis Suarez et Philippe Coutinho. Pour son premier Clasico, sur le banc merengue, le décrié Julen Lopetegui choisit de titulariser un 4-4-2 en losange qui avait fait le succès du Real l’an passé. Courtois occupe le poste de gardien, Nacho remplace Carvajal, blessé. Varane et Ramos sont dans l’axe de la défense, Marcelo est à gauche. Au milieu, Casemiro évolue en pointe basse, Kroos et Modric l’entourent et Isco évolue derrière le duo d’attaquants composé de Gareth Bale et Karim Benzema.

Les compositions d’équipes :

FC Barcelone : ter Stegen - Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba - Busquets, Arthur, Rakitic - Rafinha, L. Suarez, Coutinho

Real Madrid : Courtois - Nacho, Ramos, Varane, Marcelo - Casemiro, Modric, Kroos, Isco - Benzema, Bale