Voulant dépasser le Séville FC en tête de la Liga, le FC Barcelone doit disposer de Villarreal. Pour ce match, les Blaugranas reconduisent le même onze qu’en Ligue des Champions face au PSV Eindhoven. Marc-André ter Stegen prend place dans les cages derrière Nelson Semedo, Gérard Piqué, Clément Lenglet et Jordi Alba. Sergio Busquets évolue en sentinelle auprès d’Arturo Vidal et Ivan Rakitic. Enfin, Ousmane Dembélé et Philippe Coutinho accompagnent Lionel Messi en attaque.

Villarreal met en place un 4-2-3-1 avec Sergio Asenjo dans les cages. Ce dernier peut compter sur Mario Gaspar, Alvaro Gonzalez, Victor Ruiz et Alfonso Pedraza en défense. Santiago Cáseres et Manu Trigueros forment le double pivot tandis que Santi Cazorla, Pablo Fornals et Samu Chukwueze accompagnent Gérard Moreno en attaque.

Les compositions :

FC Barcelone : ter Stegen - Semedo, Piqué, Lenglet, Alba - Busquets, Vidal, Rakitic - Dembélé, Coutinho, Messi

Villarreal : Asenjo - Gaspar, Gonzalez, Ruiz, Pedraza - Caseres, Trigueros - Cazorla, Fornals, Chukwueze- Moreno