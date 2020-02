Choc à l’Allianz Arena à l’occasion de la 21e journée de Bundesliga entre le Bayern, leader, et le RB Leipzig, son dauphin, un petit point derrière. Les Bavarois restent sur une série de 6 victoires en championnat (23 buts marqués, 3 encaissés) avant d’aborder la rencontre, face à une équipe de Leipzig qui reste sur une défaite et un nul mais a profité d’une défaite de Dortmund et du report de la rencontre Gladbach’-Cologne pour conserver sa place.

Pour ce match, Hansi Flick fait confiance à un 4-3-3 dans lequel on retrouve un trio Müller, Lewandowski, Gnabry aux avant-postes. L’attaquant Polonais a déjà inscrit 22 buts en championnat cette saison. En face, Julian Nagelsmann s’appuie sur un 4-4-2. Dayot Upamecano et Christopher Nkunku sont titulaires au coup d’envoi, tout comme les recrues Dani Olmo et Angeliño. Auteur de 20 buts en Bundesliga cette saison, Timo Werner sera à surveiller comme le lait sur le feu.

Les compositions d’équipes :

FC Bayern : Neuer - Pavard, Boateng, Alaba, Davies - Kimmich, Alcantara, Goretzka - Müller, Lewandowski, Gnabry

RB Leipzig : Gulacsi - Halstenberg, Klostermann, Upamecano, Angeliño - Laimer, Sabitzer, Adams - Nkunku, Werner, Olmo