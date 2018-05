En perdant dimanche dernier face à Angers (1-2), le FC Metz a officiellement acté sa descente en Ligue 2. Une saison catastrophique pour Frédéric Hantz arrivé en octobre dernier, qui ne sera donc pas parvenu à redresser la barre. Dans une interview accordée au Républicain Lorrain, le technicien messin n’a pas mâché ses mots sur la situation des Grenats. « Le constat est cruel, mais c’est une obligation de le faire ! Il faut assumer ses responsabilités. Et beaucoup d’erreurs ont été commises. Pourtant, le FC Metz est un club sain, son fonctionnement est plutôt bon, ce n’est pas une armée mexicaine.

Mais chacun dans son job doit prendre ses responsabilités et de vraies décisions stratégiques. Oui, c’est un cri du cœur après six mois de frustration, » a ainsi confié Hantz. L’ancien entraîneur du MHSC a également précisé que son avenir en Lorraine était en suspend. « Je ne resterai pas si cette inertie continue. J’ai rencontré le président et maintenant, j’attends des réponses. Ce n’est pas un ultimatum et je n’ai pas à dévoiler ce qui s’est dit durant cet entretien. Mais si c’est avec Frédéric Hantz, des choses vont changer, » a d’ores et déjà prévenu l’intéressé.