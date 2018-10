Après cinq matchs d’affilée sans gagner, le FC Nantes a enfin renoué avec la victoire, avec une large victoire à domicile contre Toulouse (4-0), grâce au triplé d’Emiliano Sala. Une soirée qui aurait pu être parfaite sans les incidents survenus dans la tribune Loire, occupée par la Brigade Loire.

Le kop nantais ne chantait pas en début de rencontre et avait déployé une banderole (« 11 minutes de silence pour 11 ans d’incompétence ») pour protester contre les onze ans de présidence de Waldemar Kita. Par la suite, les supporters ont exprimé leur désaccord, encore avec des banderoles, au projet de nouveau stade Yellopark. D’après L’Équipe, le service de sécurité, voulant intervenir, a connu la résistance des fans et un stadier a été blessé. L’ambiance est plus que tendue entre les dirigeants nantais et les supporters.