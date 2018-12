Vendredi soir, le FC Nantes affrontait l’AS Saint-Etienne à Geoffroy Guichard pour la 15e journée de Ligue 1. Après une bonne remontée sous les ordres de Vahid Halilhodzic, les Canaris ont été croqués par des Verts trop peu inquiétés (3-0). Si tout s’est finalement décanté dans la dernière demi-heure, grâce à des buts de Robert Beric, Wahbi Khazri et Timothée Kolodziejczak, l’entraîneur du FC Nantes s’est montré très agacé par le résultat de son équipe en conférence de presse.

« Les vingt dernières minutes, ça a été plus qu’une catastrophe. Je n’ai pas reconnu mon équipe. Même si on avait fait match nul, cela aurait été un hold-up. C’est vraiment frustrant. [...] Défensivement, pendant 70 minutes, on a bien bloqué, on était présent, on a bien contrôlé les tentatives adverses. Les dernières 20 minutes ont été catastrophiques. Il faut bien analyser. Je suis dans la déception totale et je suis frustré, j’attendais plus. On avait l’occasion de se relancer pour avoir plus d’ambitions cette saison. On pouvait tester notre force contre une équipe mieux classée que nous, mais ça s’est passé autrement. Je n’ai pas compris pourquoi on a joué comme ça, il manquait tout », a ainsi déclaré l’entraîneur des Canaris, visiblement très déçu de la lourde défaite des siens.