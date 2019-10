Nommé entraîneur du FC Nantes en juin 2018, Miguel Cardoso n’a pas fait long feu. Le technicien portugais, après huit matches à la tête des Canaris (1 victoire, 3 nuls, 4 défaites), a été remercié en octobre 2018. Un passage express au FCN sur lequel est revenu le défenseur français Nicolas Pallois. Dans une interview à L’Equipe, le joueur de 32 ans n’a pas hésité à critiquer le Portugais pour son travail avec le club de Ligue 1.

« Je ne sais pas si c’est un coach. Il a fait trois clubs en six mois, donc c’est quand même exceptionnel. Ça fait partie du foot. J’ai vu tout de suite comment ça allait tourner. (...) À la personne, au coach, un peu tout. En prépa, on est là pour travailler le foncier et aussi tactiquement, mais de là à rester comme un plot pendant deux heures et demie sur un terrain », a déclaré le défenseur du FC Nantes.