S’il y en a bien un que le limogeage de Miguel Cardoso n’a pas dû émouvoir, c’est bien Nicolas Pallois. Le défenseur central de 31 ans ne s’entendait pas avec l’éphémère coach portugais du FC Nantes et il l’a bien fait savoir en conférence de presse, à deux jours du match contre Toulouse. « Personnellement c’était un peu compliqué. C’est la première fois que ça arrive dans ma carrière. Ce n’était pas évident mais je suis là et content d’être là. Il y a un nouveau coach et c’est beaucoup mieux », a-t-il lancé, avant de livrer son admiration pour Vahid Halilhodzic, qui a succédé à Cardoso.

« C’est quelqu’un qui connaît parfaitement le football. Il a un CV que pas grand monde a dans le foot. Il connaît, il sait ce qu’il fait. A nous de nous adapter. Il y a plus d’envie, plus d’orgueil, plus de combat, c’est ce qu’il nous manque depuis le début de saison. Il nous apprend le football, quelques petits trucs. C’est une personne qui connaît le football sur le bout des doigts. C’est avec plaisir qu’on apprend, qu’on écoute. Ce sont des petits mots, des phrases qui nous font avancer. (…) C’est un grand plaisir de travailler avec lui. C’est une chance de l’avoir au quotidien », a-t-il affirmé. Un bel hommage.