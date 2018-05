Claudio Ranieri a donc terminé son aventure au FC Nantes sur une victoire. Son équipe s’est en effet imposée samedi soir contre Strasbourg (1-0) lors de la 38e et dernière journée de Ligue 1. L’entraîneur italien a donc tenu sa dernière conférence de presse et a encore abordé son avenir.

« C’est ma vie, je veux entraîner, parce que j’ai la passion, l’émotion et donc jusqu’à ce que je l’ai, ainsi que la motivation, je vais continuer. (...) Je dois me reposer un peu maintenant et après je verrai si de bons projets arrivent », a expliqué après la rencontre le technicien de 66 ans.