Ce jeudi, le FC Nantes a officialisé sa fin de collaboration avec l’entraîneur italien Claudio Ranieri. Arrivé dans le Cité des Ducs l’été dernier, le technicien transalpin quitte déjà les Canaris. Depuis plusieurs semaines, les relations entre Ranieri et le président du FCN Waldemar Kita s’étaient sensiblement refroidies. Présent en conférence de presse en début d’après-midi, l’ancien entraîneur de Leicester a brièvement évoqué son avenir.

« Vous m’avez annoncé à la tête de la sélection italienne et ailleurs. J’ai fait le tour d’Europe et on m’a même annoncé en Chine. Mais je ne veux pas y aller, même s’ils me donnent tout l’argent du monde. Je vais prendre un peu de tranquillité et récupérer. Mais je veux continuer à entraîner, » a ainsi commenté Ranieri. Samedi, le FC Nantes achève sa saison à la Beaujoire face à Strasbourg (21 heures).