4-0 face à Toulouse, 3-0 à Montpellier (Coupe de la Ligue) ou encore 5-0 contre Guingamp. Le FC Nantes a empilé les buts avant la trêve internationale, même si les Canaris restent sur un nul face au Stade Rennais (1-1). Désormais dixième, la formation de Vahid Halilhodzic espère continuer sur sa lancée, notamment à domicile, lors de la réception d’Angers samedi soir (20h, 14e journée de Ligue 1). Mais le nouvel entraîneur du FCN, présent en conférence de presse ce jeudi, refuse que ses joueurs se reposent sur leurs lauriers.

« On peut perdre ce match face à Angers. C’est de ça dont j’ai peur, donc j’ai mis plus d’exigence. (...) On ne peut pas se permettre de se relâcher maintenant. Après quelques victoires, surtout celles à domicile, on pourrait s’emballer. Il faut faire preuve de modestie. Notre plus grand adversaire, c’est nous-mêmes. Cette application et cette discipline qu’on a déjà montrés, il faut les réitérer. », a lâché l’ancien sélectionneur de la Chine. Ce dernier en a également profité pour donner des nouvelles de son milieu Valentin Rongier : « j’espère que Valentin sera de retour le plus vite possible. Il va augmenter en intensité les courses. Ça évolue bien, mais il y a encore une gêne au genou. »