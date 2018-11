Depuis l’arrivée de Vahid Halilhodzic en tant qu’entraîneur le 2 octobre dernier, le FC Nantes a commencé par une défaite et est désormais sur une magnifique série de quatre succès d’affilée toutes compétitions confondues, dont le dernier ce dimanche lors de la 12e journée de Ligue 1 face à Guingamp (5-0). Une large victoire sur laquelle le technicien de 66 ans est revenu. Franchement, je ne m’attendais pas à autant. Tout le monde a participé. Surtout les joueurs, qui ont accepté le travail et qui écoutent. Je suis content aussi pour les supporters. On ne marque pas toujours 5 buts dans un match. Il faut savourer cette victoire. Ça donne de l’espoir pour la suite. Mais il est trop tôt pour parler d’ambitions. Il faut prendre match après match. On a maintenant un derby face à Rennes qu’il faudra bien aborder, a expliqué l’ancien sélectionneur du Japon dans des propos relayés sur le site du club.

Avant sa nomination, les Canaris n’avaient connu qu’à une seule reprise la victoire sur huit rencontres, ce qui avait poussé la direction du FCN à se séparer de Miguel Cardoso. Et Vahid Halilhodzic s’est réjoui du changement de ses joueurs : « ce vestiaire était vraiment triste quand on est arrivé. Maintenant, ça vit. C’est un bonheur pour un entraîneur. Le comportement des joueurs, je pensais avoir plus de problèmes. Mais je les félicite, tous, même ceux qui ne jouent pas ! On a beaucoup d’humilité. On a un peu "japonisé" Nantes dans le travail. Ça paye, et même rapidement ! » Place désormais au derby face au Stade Rennais dimanche prochain (17h).