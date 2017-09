Alors que le FC Metz faisait jeu égal avec le Paris Saint-Germain (1-1), l’expulsion de Benoît Assou-Ekotto peu avant l’heure de jeu, après un tacle sur Kylian Mbappé, a changé la donne. Et ça a eu le don d’agacer les Messins. A commencer par l’entraîneur des Grenats, Philippe Hinschberger.

« Il y a des faits de jeu contestables. Le PSG n’a pas besoin de ça. Le carton rouge n’est pas justifié, Assou-Ekotto) touche le ballon. (...) On a doublement les boules. On a le sentiment qu’il (l’arbitre) a foutu notre semaine de travail en l’air ». Un sentiment partagé par le Luxembourgeois Chris Philipps. « On revient bien dans le match, on s’est battu avec nos armes. Après il y a ce tacle, ce carton rouge. Je ne pense pas qu’il est mérité. Je n’ai pas revu l’action, on a un sentiment d’injustice ce soir. Contre une équipe comme ça, à dix c’est compliqué », a-t-il indiqué en zone mixte.