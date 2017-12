Waldemar Kita n’a toujours pas digéré les erreurs d’arbitrage qui, selon lui, ont coûté la victoire de Nantes à Rennes (défaite 2-1) et Saint-Étienne (1-1). Comme le relaye ce mercredi Presse Océan, le président du FCN a lâché une petite phrase furtive, mais pleine de sens sur ces deux rencontres, avant de fixer les objectifs de l’équipe pour la seconde partie de saison :

« Pour moi, entre les matches de Rennes et Saint-Étienne, il me manque 5 points. La Ligue Europa en mai ? On n’en est pas encore là. On verra un petit peu au fur et à mesure. Certains clubs étaient là au début de la saison et aujourd’hui, ils sont moins bien. Dans le football, tout va très vite donc il faut être prudent. C’est comme avec les femmes. » À la trêve, le FC Nantes est 5e au classement avec 33 points.