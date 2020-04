Cinq ans après avoir raccroché les crampons, Federico Balzaretti est revenu sur plusieurs moments de sa carrière au micro de So Foot. L’ex-international italien (16 sélections) a notamment évoqué son passage à l’AS Rome, où il a terminé sa carrière. Il en a profité pour glisser quelques mots sympathiques envers Rudi Garcia, qu’il a eu comme coach lors de ses deux dernières saisons (2013/2014 et 2014/2015).

« Il nous faisait très bien jouer, il préparait très bien les matchs. Il nous laissait aussi la liberté d’interpréter un certain style de football. Il nous donnait les principes de jeu et laissait de la liberté aux joueurs les plus importants. Je pense que c’était très juste. C’est quelqu’un qui est toujours positif, j’aime bien ça », a-t-il déclaré. Malgré son faible temps de jeu sous le mandat du Français (12 matches de Serie A sur les deux saisons), Federico Balzaretti n’est pas rancunier. L’actuel entraîneur de l’Olympique Lyonnais appréciera.