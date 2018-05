Nabil Fekir (24 ans) a peut-être joué son dernier match sous les couleurs de l’OL ce soir lors de la victoire face à Nice, synonyme de Ligue des Champions. Sorti sous les ovations du public à moins de dix minutes de la fin de la rencontre, le milieu offensif a conclu son plus bel exercice avec 18 buts et 7 passes décisives. Au micro de BeIN Sports à la fin de la rencontre, il a déclaré qu’il ne savait pas encore s’il resterait dans son club formateur ou non alors qu’il est annoncé avec insistance en Angleterre.

« C’est beaucoup de joie ce soir. (...) Le groupe cette année a très bien vécu, c’est une juste récompense de finir 3e. Si je vais rester ? Je ne sais pas, franchement, j’ai passé une saison exceptionnelle ici, avec un public, des joueurs, un staff exceptionnel, beaucoup d’émotions et ce soir on a fini en beauté. J’ai tout donné à Lyon, on verra bien pour la suite. Même si tout n’a pas été parfait cette saison, on finit bien. Cela fait maintenant quatre ans que je suis en pro et c’est l’une de mes plus grandes joies. »