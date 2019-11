Adil Rami (33 ans) viré par Fenerbahçe ? La rumeur a circulé ce mercredi soir, avant d’être démentie quelques heures plus tard par les proches du champion du Monde 2018 auprès de RMC Sport. Au micro de la chaîne de télévision du club stambouliote, le directeur sportif Damien Comolli a mis les points sur les i, niant en bloc tous ces bruits de couloirs annonçant le départ de l’ancien Marseillais.

« En fait, j’ai récemment lu des articles sur Adil Rami. J’ai lu qu’il y avait une clause dans son contrat et qu’en janvier nous mettrions fin à une partie de son contrat. (...) C’est tout ce que j’ai entendu, mais ce ne sont que des potins et de fausses informations. Il n’y a pas de fondement. Il travaille vraiment dur, tout comme Sadık. (...) Ce sont des athlètes très positifs et exemplaires. Tous deux continuent leur travail de la meilleure façon possible, ce avec quoi nous devrions les féliciter », a-t-il confié. C’est dit.