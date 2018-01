Longtemps considéré comme l’un des joueurs allemands les plus prometteurs, André Schürrle est en train de disparaître peu à peu des radars (8 matches, 0 but cette saison). Décevant depuis le début de son aventure au Borussia Dortmund en 2016, l’ailier serait sur le départ. Et pour faire venir le joueur de 27 ans, Fenerbahçe serait à l’affût selon FotoMaç. La formation stambouliote (3e de Super Lig) aimerait attirer un joueur offensif lors de ce mercato d’hiver et aurait jeté son dévolu sur l’ancien joueur de Chelsea.

Si les négociations n’en étaient qu’aux prémices, le club turc semble vraiment impliqué sur ce dossier. Un problème pourrait néanmoins compliquer l’affaire. Toujours sous contrat jusqu’en 2021, l’Allemand dispose d’un salaire confortable et Fenerbahce aimerait le faire baisser. D’un point de vue personnel, cette affaire tombe à pic pour André Schürrle. Vainqueur de la Coupe du monde 2014 avec l’Allemagne, il a depuis peu à peu perdu les faveurs du sélectionner Joachim Löw. Avec un temps de jeu supérieur, il pourrait bénéficier d’un infime espoir de rejoindre la Mannschaft en juin prochain pour le mondial en Russie.