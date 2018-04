Auteur d’un but extraordinaire lors de la victoire du Real Madrid contre la Juventus en quart de finale de la Ligue des Champions, Cristiano Ronaldo a mis l’Europe à ses pieds. Sur le plateau de BT Sport et dans des propos relayés par le Daily Mail, Rio Ferdinand son ancien coéquipier à Manchester United s’est avoué impressionné.

Après avoir expliqué que le Portugais cherchait toujours à donner le meilleur de lui même, il s’est incliné face au retourné du Madrilène : « Voir l’un des plus grands, si ce n’est le plus grand joueur de la planète, produire un mouvement comme celui-ci. Regardez à quelle hauteur il est du sol ? C’est une blague. » Egalement présent, Frank Lampard a lui aussi été subjugué par ce but : « Pour moi, c’est son meilleur. »