À l’occasion de la sortie du nouveau jeu FIFA 20, Foot Mercato vous propose un top des joueurs avec la vitesse la plus impressionnante. Sans trop de surprise, c’est le Français Kylian Mbappé que l’on retrouve à la première place, avec une note de 96. À égalité, c’est l’Espagnol formé à la Masia de Barcelone Adama Traoré, qui évolue maintenant du côté de Wolverhampton.

Noté juste un cran en dessous, à 95 et 94, on retrouve des noms très connus comme Leroy Sané (Manchester City), Sadio Mané (Liverpool), Gelson Martins (AS Monaco), Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal) et Douglas Costa (Juventus). Pour le reste, nous vous invitons à regarder notre vidéo ci-dessus, où vous allez être surpris.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10