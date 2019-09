À l’occasion de la sortie du jeu FIFA 20 ce vendredi, Foot Mercato vous propose de découvrir les visages des joueurs du Paris Saint-Germain. Thomas Meunier, par exemple, a hérité du nez de Zlatan Ibrahimovic. Presnel ’Maestro’ Kimpembe, lui, a gardé sa crinière blonde. Quant à Layvin Kurzawa, personne n’explique cette tache rouge sur son visage.

Évidemment, les stars offensives parisiennes comme Neymar, Angel Di Maria, Edinson Cavani et Kylian Mbappé ont été soigneusement modélisés. La ressemblance frappe aux yeux. Pour Eric Maxim Choupo-Moting, en revanche, c’est une énigme. Le Camerounais ressemble plutôt à Neymar qu’à lui-même. A noter que lors de la captation des images, Keylor Navas et Mauro Icardi ne figuraient pas encore dans l’effectif du PSG. Pour le reste, on vous laisse juger dans notre vidéo ci-dessus.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10