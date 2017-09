A l’occasion d’une cérémonie qui s’est tenue à Londres, la FIFA vient de dévoiler les noms des trois entraîneurs finalistes pour le prix The Best coach de l’année 2017. Auteur du doublé Liga-Ligue des Champions avec le Real Madrid, le Français Zinedine Zidane est bien évidemment nommé.

Vainqueur de la Premier League avec Chelsea, Antonio Conte est le deuxième sur la liste. Enfin, le finaliste malheureux de la dernière Ligue des Champions et champion d’Italie Massimilano Allegri complète le trio.

The candidates for #TheBest FIFA Men's Coach 2017

@OfficialAllegri

Antonio Conte

Zinedine Zidane

Who will be crowned #TheBest ? pic.twitter.com/Cpv9Oe2ru2

— FIFA.com (@FIFAcom) 22 septembre 2017