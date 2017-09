A l’occasion d’une cérémonie qui s’est tenue à Londres, la FIFA vient de dévoiler les noms des trois gardiens finalistes pour le prix The Best FIFA Goalkeeper de l’année 2017. Vainqueur de la Ligue des champions, mais également de la Liga, avec le Real Madrid, Keylor Navas fait figure de favori.

Le portier costaricien aura fort à faire, puisqu’il se verra opposé au dinosaure italien Gianluigi Buffon, Champion d’Italie et finaliste malheureux de la Ligue des champions avec la Juventus l’an passé, et à Manuel Neuer, pilier du Bayern Munich et de la Mannschaft.